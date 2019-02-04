Шведская газета сравнила голы рукой Марадоны и Агуэро. Фото

Шведское издание Aftonbladet вышло с коллажем на обложке, посвященном голам Диего Марадоны и Серхио Агуэро.

В матче 24-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" (3:1). Хет-трик в составе победителей сделал Серхио Агуэро. Один из мячей он забил рукой.

Журналисты Aftonbladet провели параллель между этим мячом и знаменитым голом форварда сборной Аргентины Диего Марадоны в ворота сборной Англии в 1/4 финала ЧМ-1986 (2:1), который тоже был забит рукой. На обложке был изображен коллаж с фото этих двух эпизодов.

Серхио Агуэро был женат на дочери Диего Марадоны Джанинне. У них есть сын Бенхамин, крестным отцом которого является Лионель Месси.

Aftonbladet appear to compare Sergio Aguero's goal to that of Maradona. pic.twitter.com/8y3kjTO0sZ – Sport Witness (@Sport_Witness) 4 февраля 2019 г.

Хет-трик Агуэро убил "Арсенал". Но третий гол он забил рукой