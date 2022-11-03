Шупо-Мотинг может заменить Роналду в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» находится в поисках игрока на случай ухода португальского нападающего Криштиану Роналду. По информации издания Sportbible, форвард «Баварии» Эрик Максим Шупо-Мотинг попал в сферу интересов английского клуба.

«Юнайтед» серьезно нацелились на камерунского нападающего. Контракт игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года. Немецкая сторона заинтересована в продлении контракта, после серии успешных выступлений бомбардира.

За шесть последних матчей камерунец забил семь голов и сделал три ассиста. Он отличился в каждой из этих шести встреч — впервые в карьере.

В текущем сезоне 33-летний нападающий играл в 18-ти матчах, забил восемь мячей и отдал три голевые передачи во всех турнирах.