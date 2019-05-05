Защитник "Арсенала" Штефан Лихтштайнер считает несправедливой ничью с "Брайтоном" (1:1) в матче чемпионата Англии. Этот результат практически лишил "канониров" шансов оказаться в четверке в премьер-лиге.

– Мы не использовали свои шансы, – цитирует ВВС Лихтштайнера. – Мы могли в первом тайме забить два или три мяча. А потом пропустили в контратаке. К сожалению, таков футбол, когда ты не забиваешь. Мы не забили второй мяч, хотя могли это сделать. И все сложилось непросто. Мы перепробовали все. Считаю, что заслужили победу. У нас сильный характер, что мы покажем в Лиге Европы в четверг.