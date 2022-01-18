«Шрусбери» запретил двум фанатам посещать матчи в течение восьми лет за оскорбительные кричалки о давке на «Хиллсборо»

«Шрусбери» запретил двум болельщикам посещать матчи команды в течение восьми лет.

«Шрусбери» не будет оправдывать и терпеть поведение, которое нарушает наш кодекс поведения болельщиков и портит наше доброе имя", — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Во время матча 1/16 Кубка против «Ливерпуля» (1:4) болельщики скандировали оскорбительные кричалки о давке на стадионе «Хиллсборо», которая произошла 15 апреля 1989 года на встрече «Ливерпуля» с «Ноттингем Форест» и повлекла гибель 97 болельщиков ливерпульского клуба.