Шоу снова получил травму

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу вновь получил травму. По информации Talk Sport, 24-летний футболист пропустит минимум месяц из-за повреждения подколенного сухожилия.

В субботу Шоу не смог доиграть матч 3-го тура премьер-лиги против «Кристал Пэлас» (1:2). На 34-й минуте встречи его заменил Эшли Янг.

Отметим, что в прошлом сезоне Шоу, который выступает за «МЮ» с 2004 года, впервые сыграл более 20 матчей в премьер-лиге.

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