Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал матч 19-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:0).

«В раздевалке все были немного расстроены. «Ливерпуль» больше владел мячем, но мы чувствовали, что можем победить. Они создали несколько моментов, которые были не настолько явными, как наши. Одно очко лучше, чем ничего. Мы начали не очень хорошо и передали инициативу, но потом нам удалось создать несколько хороших моментов», — цитирует Шоу ВВС.

«Манчестер Юнайтед» продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ.