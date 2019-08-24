Бывший полузащитник сборной Англии Шон Райт-Филлипс объявил о завершении карьеры. 37-летний хавбек находился без клуба почти два года после окончания контракта с «Финиксом», сообщает Sky Sports.

Приемный сын известного экс-игрока «Арсенала» Иэна Райта за свою карьеру выступал за «Манчестер Сити», «Челси», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Нью-Йорк». За сборную Англии он провел 36 матчей и забил 6 голов.

Райт-Филлипс становился чемпионом Англии, обладателем Кубка английской лиги, Суперкубка и Кубка (дважды) страны.