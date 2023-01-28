Шон Дайч станет новым главным тренером «Эвертона»

Бывший главный тренер «Бернли» Шон Дайч возглавит «Эвертон», сообщает Sky Sports.

Он уже прибыл в Ливерпуль для официального оформления договора с клубом.

51-летний Дайч находится без работы после своего увольнения из «Бернли» в апреле 2022 года.

«Эвертон» находится в зоне вылета АПЛ, располагаясь на 19-й позиции (15 очков). До спасительной 17-й позиции — 2 очка.