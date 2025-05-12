Дайч может сменить ван Нистелроя на посту главного тренера «Лестера»

Английский специалист Шон Дайч может возглавить «Лестер», сообщает Talksport.

По сведениям источника, 53-летний англичанин входит в число кандидатов, кто может сменить на посту главного тренера Рууда ван Нистелроя.

Последним местом работы Дайча был «Эвертон», который он возглавлял с 2023 по 2025 год.

«Лестер» по итогам сезона-2024/25 покинет АПЛ и вернется в чемпионшип.