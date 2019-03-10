Шон Дайч: "Из четырех голов "Ливерпуля" три мы ему сами подарили"

Главный тренер "Бернли" Шон Дайч считает, что его команда сама виновата в большинстве пропущенных мячей в матче чемпионата Англии с "Ливерпулем" (2:4). По его словам, команда показала при этом свой характер.

– Это было сложно, очень ветреная погода. Мы старались идти вперед и создавать проблемы сопернику, – цитирует ВВС Дайча. – Нельзя делать подарки такой команде, как "Ливерпуль". Из четырех мячей три, безусловно, мы им сами дали. Мы ошибались. Не думаю, что у соперника было много моментов до перерыва, но мы уступили 1:2. Даже при счете 1:3 моя команда показывала характер.

Если бы мне сказали летом, что у нас будет 30 очков к нынешнему этапу сезона, я бы наверняка согласился.