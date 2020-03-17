Шон Дайч из «Бернли» признан лучшим тренером февраля в АПЛ

Лучшим тренером февраля в английской премьер-лиги признан Шон Дайч, возглавляющий «Бернли». Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

? Congratulations to Sean Dyche who is the @BarclaysFooty Manager of the Month for February#PLAwards pic.twitter.com/hypXauxz0w — Premier League (@premierleague) March 17, 2020

За февраль «Бернли» ни разу не проиграл в премьер-лиге. Команда победила «Саутгемптон» и «Борнмут», а также свела вничью матчи с «Арсеналом» и «Ньюкаслом». Дайч стал лучшим тренером месяца во второй раз в своей карьере.

«Бернли» занимает десятое место в английской премьер-лиге. Команда набрала 39 очков в 29 играх