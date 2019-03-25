Шмейхель признан лучшим вратарем-легионером в истории АПЛ, Компани - лучшим защитником

ВВС провел голосования среди болельщиков, которым было предложено выбрать лучшего защитника и лучшего вратаря среди легионеров в истории английской премьер-лиги (АПЛ).

Лучшим вратарем назван датчанин Петер Шмейхель, выступавший за "Манчестер Юнайтед". На втором месте - Петр Чех, корый играл за "Арсенал" и "Челси". Третью строчку занял испанец Давид Де Хеа из "МЮ".

Лучшим защитником признан игрок "Манчестер Сити" Венсан Компани. Второе и третье места в опросе заняли футболисты "МЮ" - Неманья Видич и Яп Стам.

Ранее лучшим легионером в истории АПЛ был признан нападающий "Арсенала" Тьерри Анри.