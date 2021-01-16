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Шмайхель проводит 400-й матч за «Лестер»

16 января 2021, 23:53
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Вратарь «Лестера» Каспер Шмайхель вышел в стартовом составе на матч 19-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона». Для 34-летнего голкипера игра стала юбилейной 400-й в составе «лис».

Шмайхель перешел в «Лестер» в сезоне-2011/12, когда клуб выступал в чемпионшипе. Годом ранее он выступал также в чемпионшипе за «Лестер», а сезон-2009/10 провел в «Ноттс Каунти» в лиге 2 (четвертый по силе дивизион Англии).

Со Шмайхелем в воротах «Лестер» вернулся в АПЛ, в 2014 году, а в сезоне-2015/16 стал чемпионом впервые в истории.

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