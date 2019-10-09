Шкодран Мустафи: «Однажды фанаты «Арсенала» обвинили меня в поражении, а я даже не играл»

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи считает, что болельщики лондонцев несправедливы к нему с критикой.

— Первые два сезона после перехода в «Арсенал» получились хорошими, — цитирует защитника Der Spiegel. — Положительно оценивал свою игру. Но после Рождества 2018-го получил травму, потом было несколько ошибок.

Я пропустил три недели, не тренировался, но сыграл с «Ливерпулем», потому что во мне нуждались. К перерыву проигрывали 1:4. После этого было много отрицательных комментариев в социальных сетях, меня критиковали в прессе. Я умею справляться с этим, но тогда уровень критики превысил разумные пределы. Однажды люди обвинили меня в поражении, а я даже не играл. Были дни, когда очень сомневался в себе, но осознал, что силен духом.

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