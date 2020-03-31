Ширер сделал выбор между Агуэро и Анри

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер сравнил форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и легенду «Арсенала» Тьерри Анри. В списке бомбардиров АПЛ аргентинец занимает четвертое место, забив 180 голов. Он на пять мячей опережает француза.

— Скоро Агуэро будет 32 года, но он по-прежнему забивает голы слева, справа и по центру, — цитирует Ширера Daily Mail. — Знаю, он играет за великолепную команду, но 180 голов в 260 матчах! Посмотрите, что он выиграл.

Я обожаю их обоих. Тьерри был другим. Сейчас роль форварда слегка изменилась. Осталось не так много центральных нападающих. Неизменным остается лишь то, что ты должен забивать голы. Они оба является не только отличными бомбардирами, но и авторами прекрасных голов.