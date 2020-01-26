Шеймус Коулман: «Анчелотти уже показал, почему он тренер мирового уровня»

Полузащитник «Эвертона» Шеймус Коулман рассказал о работе с Карло Анчелотти и том, почему он является тренером мирового уровня.

60-летний специалист возглавил клуб из Ливерпуля в декабре 2019-го года. Итальянец возглавлял такие крупные европейские клубы как «Милан», «Реал Мадрид» и «Бавария» и выиграл 18 трофеев, включая кубок Лиги чемпионов.

— Он пришел сюда и наверняка увидел, насколько мы амбициозны мы. И это полностью сочетается с его голодом до трофеев, — рассказал Коулман пресс-службе клуба. — Карло и его команда великолепны. Он — великий человек. Он очень легко идет навстречу, и при этом он скромен. Только по тем незначительным изменениям, которые он внес на тренировках и играх, уже можно сказать, что он — тренер мирового уровня.

«Эвертон» не проигрывает в последних 3 матчах, с 30-ю очками занимая 12 строчку в турнирной таблице английской премьер-лиги. Столько же очков у «Арсенала» и «Кристал Пэлас», которые находятся на 10 и 11 местах.