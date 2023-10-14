Шейх Джассим вышел из переговоров по покупке «Манчестер Юнайтед»

Шейх Джассим прекратил переговоры о покупке «Манчестер Юнайтед», сообщает Фабрицио Романо.

Семья Глейзеров, которая владеет «МЮ», отклонила очередное предложение катарского шейха покупке клуба. После этого его сторона сообщила о выходе из переговоров.

Ранее сообщалось, что другим претендентом на покупку клуба является английский миллиардер Джим Рэтклифф.