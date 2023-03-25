Шейх Джассим отправил новое предложение о покупке «Манчестер Юнайтед»

Представители шейха Джассима бин Хамад Аль Тани сделали новое предложение о покупке «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

Дедлайн второго предложения был назначен на среду, но представители инвестора попросили больше времени.

Шейх намерен приобрести полный пакет акций английского клуба, а также списать его долги.

Также сообщается, что Джим Рэтклифф и INEOS также отправили новый запрос в четверг вечером, а финский предприниматель Томас Зиллиакус подтвердил, что его холдинговая компания XXI Century Capital также сделала повышенное предложение.

Семья Глейзеров намерена продать клуб до летнего трансферного окна, хотя изначально сделку планировали закрыть до апреля.