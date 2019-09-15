Шевченко сообщил, что его сын занимается в академии «Челси»

Бывший форвард «Челси» Андрей Шевченко рассказал о том, что его второй сын Кристиан занимается в академии клуба. Шевченко в настоящий момент работает главным тренером сборной Украины.

— Мой второй сын тренируется в академии «Челси». Это очень хорошая школа, которая воспитала не один десяток игроков отличного уровня, — цитируют Шевченко Vesti.ua. — За какую сборную я посоветую ему выступать? Я бы хотел столкнуться с таким выбором. Очень хотел бы. Вот когда будет такой выбор, тогда и будем говорить.

В составе «Челси» Андрей Шевченко стал победителей Кубка и Суперкубка Англии, Кубка английской лиги. Он провел за команду 77 матчей и забил 22 мяча при 11 голевых передачах.