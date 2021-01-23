Шевченко может заменить Лэмпарда в «Челси»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может быть назначен исполняющим обязанности на той же должности в «Челси», информирует ESPN. Также на эту роль претендует бывший наставник «синих» Авраам Грант.

Их кандидатуры рассматриваются, если нынешний главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард все же будет уволен по ходу сезона. Окончательного решения на этот счет пока не принято. Последнее слово остается за владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.

Если же Лэмпард будет уволен только летом, то на его замену рассматриваются Массимилиано Аллегри, Томас Тухель, Ральф Хазенхюттль и Юлиан Нагельсманн.

Ранее сообщалось, что «Челси» не спешит увольнять Лэмпарда и хочет дать шанс тренеру на исправление ситуации.

После 19 туров АПЛ «Челси» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков.