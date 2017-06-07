Шесть клубов интересуются Траоре

Шесть клубов обратились к "Челси" с предложением о покупке нападающего Бертрана Траоре, утверждает TMW. В услугах 21-летнего игрока заинтересованы "Эвертон", "Вест Хэм", "Лион", "Лилль", менхенгладбахская "Боруссия" и "Шальке". Лондонский клуб пока не дал ответ ни на одно из предложений.
Прошедший сезон Траоре провел в "Аяксе" на правах аренды. В 24 матчах чемпионата Голландии он забил девять голов. Он также принял участие в 13 встречах Лиги Европы, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
Морозов95
Такая корова нужна самому подумал Конте
21:42 7 июня
hottie
Да в придачу к этому Траоре можно и того самого отдать, будет бутсы чистить хотя бы тезке.
14:21 7 июня
Slim Taller
Селюк так пиарил своего деревянного подопечного,что нет отбоя от желающих купить хоть какого-нибудь Траоре.
12:41 7 июня
Radej
Селюк сломя голову прибежал читать эту новость, а тут вон чего, Траоре да не тот )
12:37 7 июня