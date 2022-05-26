Шесть игроков «Манчестер Юнайтед» попали в сборную худших игроков сезона в АПЛ

Комменатор ESPN Йен Дарк составил символическую сборную из худших игроков чемпионата Англии в сезоне-2021/22. Наибольшее представительство получил «Манчестер Юнайтед» — 6 игроков.

Полностью команда выглядит следующим образом: Кепа Аррисабалага («Челси»), Аарон Ван-Биссака, Рафаэль Варан и Гарри Магуайр (все — «Манчестер Юнайтед»), Хуниор Фирпо («Лидс»), Поль Погба, Бруну Фернандеш (оба — «Манчестер Юнайтед»), Н'Голо Канте («Челси»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Александря Ляказетт («Арсенал») и Ромелу Лукаку («Челси»).

Ian Darke names his worst Premier League XI of the season ? pic.twitter.com/vtc9Zv9YQT — ESPN UK (@ESPNUK) May 25, 2022

Напомним, чемпионат Англии в этом сезоне выиграл «Манчестер Сити», вторым стал «Ливерпуль», а замкнул тройку «Челси». «Манчестер Юнайтед» занял 6-е место.