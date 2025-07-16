Шесть футболистов могут покинуть «Манчестер Сити» летом
Шесть футболистов могут покинуть «Манчестер Сити» этим летом, сообщает The Athletic.
По информации источника, главный тренер команды Хосеп Гвардиола хочет, чтобы в его распоряжении в предстоящем сезоне было меньшее количество игроков.
Отмечается, что в список тех, кто может покинуть клуб, входят защитники Джон Стоунз, Нико О'Райли, полузащитники Матео Ковачич, Илкай Гюндоган и Клаудио Эчеверри, а также нападающий Оскар Бобб.
По итогам сезона-2024/25 «Сити» занял третье место в турнирной таблице АПЛ с 71 очком. В Лиге чемпионов английская команда вылетела на стадии 1/16 финала от «Реала» (3:2, 3:1).
