Шесть футболистов могут покинуть «Манчестер Сити» летом

Шесть футболистов могут покинуть «Манчестер Сити» этим летом, сообщает The Athletic.

По информации источника, главный тренер команды Хосеп Гвардиола хочет, чтобы в его распоряжении в предстоящем сезоне было меньшее количество игроков.

Отмечается, что в список тех, кто может покинуть клуб, входят защитники Джон Стоунз, Нико О'Райли, полузащитники Матео Ковачич, Илкай Гюндоган и Клаудио Эчеверри, а также нападающий Оскар Бобб.

По итогам сезона-2024/25 «Сити» занял третье место в турнирной таблице АПЛ с 71 очком. В Лиге чемпионов английская команда вылетела на стадии 1/16 финала от «Реала» (3:2, 3:1).