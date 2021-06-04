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Шесть футболистов «Манчестер Сити» вошли в символическую сборную сезона АПЛ

19:12
«Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии. Фото Reuters
«Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии. Фото Reuters
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4 июня была опубликована символическая сборная сезона английской премьер-лиги. Наибольшее представительство в ней получил «Манчестер Сити», из которого в сборную вошли сразу шесть человек.

Сборная сезона АПЛ: Эдерсон («Манчестер Сити») — Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед») — Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»).

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