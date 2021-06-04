Шесть футболистов «Манчестер Сити» вошли в символическую сборную сезона АПЛ

4 июня была опубликована символическая сборная сезона английской премьер-лиги. Наибольшее представительство в ней получил «Манчестер Сити», из которого в сборную вошли сразу шесть человек.

Сборная сезона АПЛ: Эдерсон («Манчестер Сити») — Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед») — Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»).