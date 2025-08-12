Шешко надеется повторить опыт Ибрагимовича в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко рассказал, что надеется повторить опыт своего кумира Златана Ибрагимовича, который играл за «МЮ» в 2016-2018 годах.

«Я наблюдал за ним с детства. Каждое видео на YouTube, которое я могу найти, потому что он потрясающий. У нас разные характеры, но мне нравится видеть, как он играет, как ему нравится футбол, как все работает. Я мечтал когда-нибудь встретиться с ним, это было бы здорово, так что в целом он мой кумир. У нас разный стиль игры, но в любой ситуации я стараюсь делать то же, что и он», — цитирует 22-летнего словенца MU TV.

Ибрагимович в 53 матчах за «Манчестер Юнайтед» забил 29 голов и сделал 10 результативных передач. Вместе с клубом он победил в Лиге Европы и стал обладателем Кубка Английской лиги в сезоне-2016/2017, а также выиграл Суперкубок Англии в 2016 году.

Шешко подписал контракт с «МЮ» до 30 июня 2030 года.