Шервуд считает безумием замену Покеттино на Моуринью в «Тоттенхэме»

Бывший тренер «Тоттенхэма» Тим Шервуд считает, что «шпоры» не должны увольнять Маурисио Покеттино. В британских СМИ появились слухи о том, что футболисты недовольны аргентинским тренером, и его может сменить Жозе Моуринью.

— Было бы безумием уволить Покеттино, — цитирует A Bola Шервуда. — Это один из лучших тренеров в мире, он создал эту команду. Трудно найти кого-то, кто лучше соответствует философии клуба. Я не думаю, что «Тоттенхэм» будет делать ставку на Моуринью. У него своя манера работы. Он победитель, но не имеет привычки поощрять работу молодых людей на тренировках. А «Тоттенхэм» без этого не может.