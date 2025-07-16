Футбол
16 июля 2025, 17:19

Шерингем считает, что Рэшфорд не заслужил перехода в «Барселону»

Алина Савинова

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем отреагировал на желание форварда «красных дьяволов» Маркуса Рэшфорда перейти в «Барселону».

Ранее сообщалось, что 27-летний футболист отклонил выгодное предложение из Саудовской Аравии, потому что хочет продолжить карьеру в «Барселоне». Также отмечалось, что нападающий готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в каталонский клуб.

«Каждый молодой игрок мечтает достичь вершин и играть за клуб уровня «Манчестер Юнайтед». И когда тебе это удается, ты должен ценить такую возможность. Слышать, как он говорит о желании уйти... Мне не нравилось, когда Обамеянг так поступил в «Арсенале», это было по-настоящему печально. И я надеюсь, что Рэшфорд не получит этот трансфер, о котором так мечтает. С моей точки зрения, переход из «Манчестер Юнайтед» в «Барселону» — это повышение, которого он не заслужил», — приводит Goal слова Шерингема.

Рэшфорд является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». За основную команду клуба он выступает с 2016 года. Вторую половину сезона-2024/25 футболист провел в «Астон Вилле» на правах аренды.

Маркус Рэшфорд
Тедди Шерингем
Популярное видео
«Астон Вилла» — «Зальцбург»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Панатинаикос» — «Рома»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Сельта»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Карабах»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Челси»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Интер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Бавария»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Марсель»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Славия»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бетис»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Мальме» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Симон Вирсаладзе

    А Барсики-то его хотят видеть у себя? Так-то мало ли чего он там намечтал себе. Я вот тоже не против играть в Мадриде, отдыхать на Канарах и жениться на Кларе Алонсо. Ну и?

    17.07.2025

  • Konstantin Ivanov

    можно подумать ,что это Рашфорд хочет уйти, это он тренеру не нужен, хотя мног лет приносил пользу, я считаю своим отношением к клубу зааслужил этот перееход. а Шеренгем до МЮ считался старой пьянью

    17.07.2025

  • Rutozid

    > С моей точки зрения, переход из «Манчестер Юнайтед» в «Барселону» — это повышение, которого он не заслужил», — приводит Goal слова Шерингема. Быстрый, но ленивый. Вот только в Барселоне Хави/Флика многие расцветают. Рэшфорд зрелый, но воспринимается как молодой (по нынешним меркам). В любом случае, как и всегда, тренеру виднее: он улавливает слабые/ сильные стороны футболиста, мысленно врезает его в командый механизм, ему создают все условия, но как пойдет неизвестно.

    16.07.2025

  • serkonol

    глупо сравнивать мю времён шерингема и нынешний.

    16.07.2025

  • Diman_madridista

    Как Нигматуллин тридцать лет, когда он засыпал Спартак письмами о том что хочет там играть. А так да, уровень Барселоны это не игрок, который вдруг взял и в один момент подзабил на футбол и на клуб. Если только взять задешево, для скамейки, как Брэйтуэйта или Люка де Йонга несколько лет назад

    16.07.2025

