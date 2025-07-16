Шерингем считает, что Рэшфорд не заслужил перехода в «Барселону»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем отреагировал на желание форварда «красных дьяволов» Маркуса Рэшфорда перейти в «Барселону».

Ранее сообщалось, что 27-летний футболист отклонил выгодное предложение из Саудовской Аравии, потому что хочет продолжить карьеру в «Барселоне». Также отмечалось, что нападающий готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в каталонский клуб.

«Каждый молодой игрок мечтает достичь вершин и играть за клуб уровня «Манчестер Юнайтед». И когда тебе это удается, ты должен ценить такую возможность. Слышать, как он говорит о желании уйти... Мне не нравилось, когда Обамеянг так поступил в «Арсенале», это было по-настоящему печально. И я надеюсь, что Рэшфорд не получит этот трансфер, о котором так мечтает. С моей точки зрения, переход из «Манчестер Юнайтед» в «Барселону» — это повышение, которого он не заслужил», — приводит Goal слова Шерингема.

Рэшфорд является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». За основную команду клуба он выступает с 2016 года. Вторую половину сезона-2024/25 футболист провел в «Астон Вилле» на правах аренды.