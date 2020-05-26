Шерингем считает, что «МЮ» стоит продать Погба: у француза нет менталитета Роя Кина

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем считает, что клубу стоит расстаться с полузащитником Полем Погба. Француз вернулся в «МЮ» в 2016 году из «Ювентуса». По мнению Шерингема, хавбек не обладает качествами другого центрального полузащитника — экс-капитана команды Роя Кина.

— Когда в наше время дела шли не по плану, Рой Кин исправлял ситуацию, — цитирует Sky Sports Шерингема. — Он мог завести команду, он рыл землю, мы в каждой игре могли сказать ,что играем за счет его страсти.

Погба, возможно, талантливый парень, но обладает ли он схожим менталитетом? Может ли он рыть землю и вытаскивать «МЮ» из ямы, когда становится трудно? Для меня ответ: «Нет».

Он дает «МЮ» неправильные настроения. Да, порой нужно быть заносчивым и задиристым. Дуайт Йорк тоже таким был. Но он делал нужные вещи в нужное время. Не думаю, что Погба на это способен.

Он один из тех, кому, возможно, нужно уйти, чтобы «МЮ» взял кого-то с правильной психологией