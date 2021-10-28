Шеринген: «Кейн играет не в полную силу. «Тоттенхэму» нужен новый лидер»
12:04
Бывший нападающий «Тоттенхэма» Тедди Шерингем высказался об игре нападающего лондонской команды Гарри Кейна после несостоявшегося перехода в «Манчестер Сити».
«Наверное, Гарри расстроен, что не смог уйти из «Тоттенхэма», — приводит слова Шерингема Evening Standard. — Ему нужно измениться и понять, что он вице-капитан. У команды настали тяжелые времена. Кейн играет не в полную силу. «Тоттенхэму» нужен новый лидер. Нужен игрок, который будет примером для всех остальных».
В нынешнем сезоне 28-летний англичанин провел 13 матчей, забил 7 мячей и отдал результативную передачу.
Дополнительная информация:
https://www.standard.co.uk/sport/football/harry-kane-tottenham-teddy-sheringham-b962780.html
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