Шеринген: «Кейн играет не в полную силу. «Тоттенхэму» нужен новый лидер»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Тедди Шерингем высказался об игре нападающего лондонской команды Гарри Кейна после несостоявшегося перехода в «Манчестер Сити».

«Наверное, Гарри расстроен, что не смог уйти из «Тоттенхэма», — приводит слова Шерингема Evening Standard. — Ему нужно измениться и понять, что он вице-капитан. У команды настали тяжелые времена. Кейн играет не в полную силу. «Тоттенхэму» нужен новый лидер. Нужен игрок, который будет примером для всех остальных».

В нынешнем сезоне 28-летний англичанин провел 13 матчей, забил 7 мячей и отдал результативную передачу.