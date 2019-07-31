"Шеффилд Юнайтед" вновь обновит клубный трансферный рекорд

"Шеффилд Юнайтед" готовиться в четвертый раз за нынешнее лето побить клубный трансферный рекорд. Клуб согласовал трансфер нападающего "Суонси" Оливера Макберни, сообщает The Guardian.

"Шеффилд" заплатит за 23-летнего шотландца 17 миллионов фунтов стерлингов. Также в контракте будут прописаны дополнительные бонусы, в результате чего сумма может возрасти до 20 миллионов.

Прошлый сезон Макберни провел во втором по силе дивизионе чемпионата Англии и в 42 матчах забил 22 мяча. Также на его счету 7 игр в составе сборной Шотландии.