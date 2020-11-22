«Шеффилд Юнайтед» потерпел восьмое поражение в сезоне

«Вест Хэм» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 9-го тура чемпионата Англии — 1:0.

Единственный гол в матче на счету нападающего Себастьена Алле.

Благодаря победе «Вест Хэм» поднялся на 8 место в турнирной таблице АПЛ, у «молотобойцев» 14 очков. «Шеффилд» занимает последнюю, 20-ю строчку с 1 очком.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

9-й тур

«Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед» — 0:1 (0:0)

Гол: Алле, 56.

«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Бэшем (Ландстрем, 76), Иган, Лоу, Ампаду (Робинсон, 62), Болдок, Флек, Норвуд (Брюстер, 65), Берге, Макголдрик, Макберни.

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Масуаку, Цоуфал, Крессуэлл, Бальбуэна, Пабло Форнальс (Лансини, 76), Соучек, Райс, Алле, Боуэн (Нобл, 90+2).

Судья: Аткинсон (Англия).

22 ноября. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».