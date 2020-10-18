«Шеффилд Юнайтед» сыграл вничью с «Фулхэмом»
В матче 5-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» принимал «Фулхэм». Команды сыграли вничью — 1:1.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
5-й тур
«Шеффилд Юнайтед» — «Фулхэм» — 1:1 (0:0)
Голы: Лукман, 77 (0:1). Шарп, 85 — с пенальти (1:1).
Нереализованный пенальти: Митрович, 57 (вратарь)
«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Бэшем (Шарп, 81), Стивенс, Иган, Лоу (Дж.Робинсон, 19), Болдок, Норвуд, Берге, Ландстрем, Макголдрик (Брюстер, 64), Макберни.
«Фулхэм»: Ареола, Рим, Эйна, Адарабиойо, Э.Робинсон, Кэрни, Лофтус-Чик (Лемина, 81), Замбо Ангисса, Митрович, Иван Кавалейру, Лукман.
Предупреждения: Замбо Ангисса, 21. Иван Кавалейру, 82.
Судья: Марринер (Англия).
18 октября. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/