«Шеффилд Юнайтед» обыграв «Кристал Пэлас», одержал первую победу после выхода в АПЛ
«Шеффилд Юнайтед» одержал победу над «Кристал Пэлас» (1:0) в матче 2-го тура чемпионата Англии. Единственный гол забил Джон Ландстрем на 47-й минуте встречи.
Для «Шеффилда» эта победа стала первой после возвращения в АПЛ. На счету «Юнайтед» четыре очка и седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англиии. «Кристал Пэлас» — 14-я строчка и один балл.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
2-й тур
«Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 1:0 (0:0)
Гол: Ландстрем, 47.
«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Флек (Фримен, 29), Норвуд, Ландстрем, Макголдрик (Ягелка, 89), Робинсон (Макберни, 56).
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Келли, Данн, ван Анхолт, Уорд, Макартур (Уикхэм, 82), Миливоевич, Майер (Шлупп, 65), Бентеке, Таунсенд (Маккарти, 70), Заа.
Предупреждения: Ландстрем, 7. Маккарти, 74. Болдок, 74. Фримен, 85.
Судья: Кут (Англия).
18 августа. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».