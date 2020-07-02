«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм». Команда Моуринью опустилась на 9-е место

«Шеффилд Юнайтед» победил «Тоттенхэм» (3:1) в матче 32-го тура чемпионата Англии.

В составе победителей отличились Сандер Берге, Лис Муссе и Оливер Макберни. У гостей в концовке отличился Харри Кейн. «Шеффилд» набрал 47 очков и занимает седьмое место. У команды Жозе Моуринью 45 очков и девятая позиция.

В следующем туре «Юнайтед» на выезде сыграют с «Бернли». «Шпорам» предстоит домашний матч против «Эвертона».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

32-й тур

«Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм» — 3:1 (1:0)

Голы: Берге, 31 (1:0). Муссе, 69 (2:0). Макберни, 84 (3:0). Кейн, 90 (3:1).

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Стивенс, Робинсон, Иган, Болдок, Норвуд, Берге, Осборн, Макголдрик (Муссе, 62), Макберни (Фриман, 90+1).

«Тоттенхэм»: Ллорис, Орье (Алли, 71), Дэйвис (Фертонген, 81), Санчес, Сиссоко (Ндомбеле, 71), Дайер, Ло Сельсо, Сон Хын Мин, Лукас Моура, Кейн, Бергвайн (Ламела, 56).

Предупреждения: Норвуд, 39. Макберни, 89.

Судья: Кавана.

2 июля. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».