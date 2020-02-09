«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Борнмут» и поднялся на пятое место в АПЛ

«Шеффилд Юнайтед» дома одержал победу над «Борнмутом» (2:1) в матче 26-го тура чемпионата Англии. В составе хозяев отличились форвард Билли Шарп и хавбек Джон Ландстрем.

«Шеффилд» проигрывал со счетом 0:1 к 45-й минуте встречи. Единственный гол у гостей забил нападающи Каллум Уилсон.

Эта победа позволила «Шеффилду Юнайтед» подняться на пятое место в турнирной таблице АПЛ с 39 очками. «Борнмут» — 26 баллов и 16-я строчка.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

26-й тур

«Шеффилд Юнайтед» — «Борнмут» — 2:1 (1:1)

Голы: К.Уилсон, 13 (0:1). Шарп, 45+2 (1:1). Ландстрем, 84 (2:1).

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Флек, Норвуд, Берге (Ландстрем, 61), Шарп (Муссе, 74), Макберни.

«Борнмут»: Рамсдейл, Смит, Аке, Фрэнсис, Рико, Гослинг, Сермен (Соланке, 88), Биллинг, Х.Уилсон (Кинг, 72), Фрэйзер (Станислас, 84), К.Уилсон.

Предупреждения: Стивенс, 39. Сермен, 53. Муссе, 89. Фрэнсис, 90+4.

Судья: Мосс (Англия).

9 февраля. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».