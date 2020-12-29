«Шеффилд Юнайтед» о случаях заражения коронавирусом в команде

Несколько представителей «Шеффилд Юнайтед» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба. Не указано, сколько именно человек заболело, их личность не раскрывается. Все заразившиеся отправляются на самоизоляцию.

Ранее стало известно, что новая серия тестов выявила 18 случаев заражения COVID-19 в клубах премьер-лиги, что является новым рекордом. Сегодня «Шеффилду» предстоит выездной матч 16-го тура чемпионата Англии против «Бернли». Эта игра перенесена не будет. Напомним, вчера был перенесен матч «Эвертон» — «Манчестер Сити» из-за COVID-19 в составе «горожан». Также были переносы и в низших английских дивизионах.

«Шеффилд Юнайтед» занимает последнее, 20-е место в АПЛ, набрав два очка в 15 матчах.