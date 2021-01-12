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«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» и одержал первую победу в сезоне

22:59
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«Шеффилд Юнайтед» выиграл у «Ньюкасла» (1:0) в матче 18-го тура чемпионата Англии.

Единственный мяч с пенальти забил Билли Шарп. Гости играли в меньшинстве с 45-й минуты. Хозяева набрали пять очков и занимают последнее, 20-е место. «Шеффилд Юнайтед» одержал первую победу в АПЛ в текущем сезоне. У «Ньюкасла» 19 очков и 15-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

18-й тур

«Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл» — 1:0 (0:0)

Шеффилд Юнайтед — Ньюкасл Юнайтед

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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