«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» и одержал первую победу в сезоне

«Шеффилд Юнайтед» выиграл у «Ньюкасла» (1:0) в матче 18-го тура чемпионата Англии.

Единственный мяч с пенальти забил Билли Шарп. Гости играли в меньшинстве с 45-й минуты. Хозяева набрали пять очков и занимают последнее, 20-е место. «Шеффилд Юнайтед» одержал первую победу в АПЛ в текущем сезоне. У «Ньюкасла» 19 очков и 15-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

18-й тур

«Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл» — 1:0 (0:0)