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«Шеффилд Юнайтед» не планирует увольнять Уайлдера

08:21
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Владелец «Шеффилда» принц Абдулла выразил полное доверие главному тренеру клуба Крису Уайлдеру после поражения от «Саутгемптона» (0:3) в матче 12-го тура АПЛ.

«Я полностью доверряю Крису. Дело в том, что я не уверен. етсь ли вообще люди, которые могут тренировать лучше. Последнее место? Ничего, мы еще успеем выбраться», — цитирует владельца «Шеффилда» Goal.com.

После 12-и туров АПЛ «клинки» занимают последнее место с одним набранным очком.

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