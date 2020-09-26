«Шеффилд Юнайтед» может подписать Старриджа

«Шеффилд Юнайтед» может предложить контракт бывшему нападающему «Ливерпуля», «Челси» и «Манчестер Сити» Дэниэлу Старриджу, сообщает The Telegraph.

Форвард все еще находится без клуба и поддерживает форму с «Кидсгроув Атлетик» из восьмого английского дивизиона.

В сезоне-2019/20 Старридж выступал за турецкий «Трабзонспор», с которым разорвал контракт в марте. На счету форварда 11 матчей в чемпионате Турции, в которых забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. Англичанину было запрещено заниматься футбольной деятельностью до 17 июня 2020 года в связи с нарушением правил Футбольной ассоциации Англии о ставках.