Гол Варди принес «Лестеру» победу над «Шеффилд Юнайтед»

«Лестер» победил «Шеффилд Юнайтед» (2:1) в матче 11-го тура чемпионата Англии. Решающий мяч в концовке игры забил Джейми Варди.

«Лестер» набрал 21 очко и на данный момент занимает третье место в АПЛ. У «Шеффилд Юнайтед» одно очко и последнее, 20-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

11-й тур

«Шеффилд Юнайтед» — «Лестер» — 1:2 (1:1)

Голы: Перес, 24 (0:1). Макберни, 26 (1:1). Варди, 90 (1:2).

«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Бэшем, Иган, Лоу (Осборн, 46), Болдок, Брайан, Флек, Берге, Ландстрем (Норвуд, 63), Берк (Брюстер, 81), Макберни.

«Лестер»: Шмайхель, Фукс, Эванс, Фофана, Джастин, Олбрайтон, Менди (Ндиди, 69), Тилеманс, Мэддисон (Прат, 90+4), Варди, Перес (Ихеаначо, 69).

Предупреждения: Лоу, 38. Фукс, 63. Варди, 90+1. Мэддисон, 90+2.

Судья: Аттуэлл.

6 декабря. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».