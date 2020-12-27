«Эвертон» обыграл «Шеффилд Юнайтед» и вышел на второе место в АПЛ

«Эвертон» победил «Шеффилд Юнайтед» в матче 15-го тура чемпионата Англии — 1:0. Единственный мяч провел Гильфи Сигурдссон.

Команда Карло Анчелотти поднялась в таблице на второе место благодаря ничьей «Лестера» и «Манчестер Юнайтед» (2:2). На счету «Эвертона» 29 очков, лидер таблицы «Ливерпуль» опережает его на 2.

В другой встрече «Манчестер Сити» одолел «Ньюкасл» со счетом 2:0 и поднялся на пятое место в таблице, отставая от «МЮ» на 1 очко.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

15-й тур

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл» — 2:0 (1:0)

Голы: Гюндоган, 14 (1:0). Торрес, 55 (2:0).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аке, Стоунс, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Гюндоган (Фоуден, 90+1), Де Брейне, Эрнандес (Фернандинью, 57), Стерлинг, Бернарду Силва, Торрес (Агуэро, 77).

«Ньюкасл»: Дарлоу, Кларк, Фернандес, Ритчи (Льюис, 66), Шер, Йедлин, Хэйден, Альмирон (Гэйл, 82), М.Лонгстафф, Мерфи, Жоэлинтон (Кэрролл, 71).

Предупреждения: Эрнандес, 34. Ритчи, 64. Шер, 80. Жоау Канселу, 88.

Судья: Марринер.

26 декабря. Манчестер. Стадион «Этихад».

«Шеффилд Юнайтед» — «Эвертон» — 0:1 (0:0)

Гол: Сигурдссон, 80.

«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Бэшем, Стивенс, Робинсон, Иган, Ампаду, Болдок, Осборн, Макголдрик (Норвуд, 63), Берк (Макберни, 46), Брюстер (Муссе, 76).

«Эвертон»: Пикфорд, Кин (Коулман, 66), Мина, Холгейт, Годфри, Сигурдссон, Дукуре, Дэйвис (Андре Гомеш, 74), Ивоби, Калверт-Льюин, Гордон (Бернард, 55).

Предупреждения: Калверт-Льюин, 52. Болдок, 71. Бернард, 81. Годфри, 89. Пикфорд, 90. Робинсон, 90.

Судья: Кут.

26 декабря. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».