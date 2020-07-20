«Шеффилд Юнайтед» дома проиграл «Эвертону» и почти лишился шансов на еврокубки

«Шеффилд Юнайтед» уступил «Эвертону» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Англии — 0:1. Хозяева остались на восьмом месте в таблице АПЛ и практически лишились шанса на попадание в Лигу Европы. Чтобы попасть в еврокубки им нужно побеждать в последнем туре «Саутгемптон», надеяться на два поражения «Вулверхэмптона» и победу «Челси» над «Арсеналом» в финале Кубка Англии.

Еще в одной игре «Брайтон» и «Ньюкасл» обошлись без голов.

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37-й тур

«Брайтон» — «Ньюкасл» — 0:0

«Брайтон»: Райан, Данк, Берн, Уэбстер, Лемпти (Даффи, 85), Гросс (Марч, 58), Стивенс, Муй (Макаллистер, 58), Биссума (Преппер, 74), Мопей (Маррей, 73), Троссар.

«Ньюкасл»: Дубравка, Фернандес, Роуз, Крафт, Манкильо, Ритчи, Шелви, Бенталеб, Альмирон (Лазаро, 86), Гэйл, Сен-Максимен (Жоэлинтон, 74).

Предупреждения: Биссума, 23. Гросс, 26. Ритчи, 31. Стивенс, 46. Роуз, 63. Уэбстер, 87.

Судья: Хупер.

20 июля. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».

«Шеффилд Юнайтед» — «Эвертон» — 0:1 (0:0)

Гол: Ришарлисон, 46.

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем (Живкович, 83), Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Норвуд (Ландстрем, 69), Берге, Осборн (Флек, 60), Макголдрик, Макберни (Шарп, 60).

«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Сидибе, Кин, Брантуэйт, Сигурдссон (Коулман, 88), Андре Гомеш, Дэйвис, Уолкотт (Гордон, 84), Калверт-Льюин, Ришарлисон.

Предупреждения: Дэйвис, 33. Норвуд, 45. Калверт-Льюин, 78. Ришарлисон, 88.

Судья: Аттуэлл.

20 июля. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».