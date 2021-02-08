«Челси» победил «Шеффилд Юнайтед», продлив победную серию до трех матчей
«Челси» в матче 23-го тура чемпионата Англии обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:1.
Оличились Мейсон Маунт, Жоржинью и Антонио Рюдигер, который забил в свои ворота.
После этого матча «Челси» с 39 очками занимает пятое место в АПЛ, «Шеффилд Юнайтед» с 11 очками — на последней строчке.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
23-й тур
«Шеффилд Юнайтед» — «Челси» — 1:2 (0:1)
Голы: Маунт, 43 (0:1). Рюдигер, 54 — в свои ворота (1:1). Жоржинью, 58 — с пенальти (1:2).
«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Бэшем, Иган, Лоу, Богл, Брайан (Шарп, 68), Флек, Норвуд (Брюстер, 86), Ландстрем, Берк (Макголдрик, 62), Макберни.
«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Чилвелл (Алонсо, 62), Джеймс, Ковачич, Жоржинью, Маунт, Жиру (Хадсон-Одои, 62), Вернер (Канте, 75).
Предупреждение: Бэшем, 17.
Судья: Френд (Англия).
7 февраля. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».
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