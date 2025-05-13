«Шеффилд «Юнайтед» вышел в финал плей-офф чемпионшипа

«Шеффилд Юнайтед» в ответном матче полуфинала плей-офф чемпионшипа обыграл «Бристоль» со счетом 3:0.

Отличились Киффер Мур, Густаво Хамер и Каллум О'Хэр.

«Шеффилд Юнайтед» победил с общим счетом 6:0 и вышел в финал плей-офф чемпионшипа, где разыграет путевку в АПЛ с победителем полуфинала «Сандерленд» — «Ковентри» (2:1 в первом матче).