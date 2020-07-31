«Шеффилд Уэнсдей» оштрафован за финансовые нарушения. С команды снимут 12 очков в следующем сезоне
21:14
Клуб чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдей» был уличен в финансовых нарушениях. Такой результат дало расследование, которое провела Английская футбольная лига, сообщает Sky Sports.
За финансовые нарушения клуб подвергся суровому штрафу. В следующем сезоне с команды будут сняты 12 очков.
В заявлении на официмльном сайте клуба говорится, что руководство будет ждать официальных бумаг. После этого клуб примет решение, стоит ли подавать апелляцию.
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