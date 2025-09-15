«Шеффилд» объявил об отставке тренера Селлеса
Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Рубен Селлес отправлен в отставку, сообщает пресс-служба клуба.
42-летний испанский специалист возглавил команду в июне, подписав трехлетний контракт.
«Шеффилд Юнайтед» после 5 туров чемпионшипа не набрал ни одного очка, забив 1 гол и пропустив 12. Команда занимает последнее место в таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|6
|6
|0
|0
|16-5
|18
|
2
|Арсенал
|6
|5
|0
|1
|10-5
|15
|
3
|Брайтон
|6
|4
|1
|1
|18-5
|13
|
4
|Брентфорд
|6
|2
|4
|0
|12-6
|10
|
5
|Эвертон
|6
|2
|4
|0
|8-5
|10
|
6
|Челси
|6
|3
|1
|2
|15-13
|10
|
7
|Ливерпуль
|6
|2
|3
|1
|7-7
|9
|
8
|Халл Сити
|6
|2
|3
|1
|8-6
|9
|
9
|Лидс
|6
|2
|3
|1
|8-5
|9
|
10
|Ипсвич
|6
|3
|0
|3
|9-12
|9
|
11
|Ньюкасл
|6
|2
|2
|2
|10-13
|8
|
12
|Кристал Пэлас
|6
|2
|1
|3
|9-12
|7
|
13
|Ковентри
|6
|2
|0
|4
|5-11
|6
|
14
|МЮ
|6
|1
|3
|2
|9-9
|6
|
15
|Нот. Форест
|6
|1
|2
|3
|5-8
|5
|
16
|Астон Вилла
|6
|1
|2
|3
|6-11
|5
|
17
|Сандерленд
|6
|1
|1
|4
|6-12
|4
|
18
|Борнмут
|6
|0
|3
|3
|7-13
|3
|
19
|Тоттенхэм
|6
|0
|3
|3
|3-9
|3
|
20
|Фулхэм
|6
|0
|2
|4
|6-10
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.10
|14:30
|Эвертон – Челси
|- : -
|17.10
|17:00
|Брентфорд – Ливерпуль
|- : -
|17.10
|17:00
|Фулхэм – Халл Сити
|- : -
|17.10
|17:00
|Ман. Сити – Ипсвич
|- : -
|17.10
|19:30
|Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|18.10
|16:00
|Борнмут – Сандерленд
|- : -
|18.10
|16:00
|Брайтон – Кристал Пэлас
|- : -
|18.10
|16:00
|Лидс – МЮ
|- : -
|18.10
|18:30
|Нот. Форест – Арсенал
|- : -
|19.10
|22:00
|Тоттенхэм – Ковентри
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|6
|
|
Жоао Педро
Челси
|5
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|4
|П
|
|
Паскаль Грос
Брайтон
|4
|
|
Коди Гакпо
Ливерпуль
|3
|
|
Жоао Педро
Челси
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|3
|1
|1
|
|
Паскаль Стрейк
Брайтон
|4
|1
|1
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|4
|1
|1
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