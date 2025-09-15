«Шеффилд» объявил об отставке тренера Селлеса

Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Рубен Селлес отправлен в отставку, сообщает пресс-служба клуба.

42-летний испанский специалист возглавил команду в июне, подписав трехлетний контракт.

«Шеффилд Юнайтед» после 5 туров чемпионшипа не набрал ни одного очка, забив 1 гол и пропустив 12. Команда занимает последнее место в таблице.