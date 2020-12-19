«Шеффилд» интересуется Лингардом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может продолжить карьеру в «Шеффилд Юнайтед», сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, «клинки» хотят арендовать 28-летнего англичанина, выпавшего из ротации «красных дьяволов». Ранее сообщалось, что интерес к хавбеку проявляют «Реал Сосьедад», «Селтик» и «Рейнджерс».

В сезоне-2020/21 Лингард провел 2 матча за «МЮ» в Кубке английской лиги и не отличился результативными действиями. Контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2021 года. Его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.