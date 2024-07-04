«Интер Майами» без Месси победил «Шарлотт»
«Интер Майами» выиграл у «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата МЛС — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотт.
Нападающий «цапель» Роберт Тэйлор открыл счет на 30-й минуте встречи. 23-летний Патрик Агьеманг перед перерывом сравнял счет. Во второй половине единственный мяч на счету гостей Бенджамин Кремаски.
«Интер Майами» продолжает лидироват в Восточной конференции — 47 очков. «Шарлотт» идет на 6-й строчке — 32 очка.
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14
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
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16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
|0
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19
|Ипсвич
|0
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
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Арсенал – Вулверхэмптон
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|17:00
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Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
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Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
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Нот. Форест – Борнмут
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|17.08
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Вест Хэм – Астон Вилла
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Брентфорд – Кр. Пэлас
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Челси – Ман. Сити
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