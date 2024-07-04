«Интер Майами» без Месси победил «Шарлотт»

«Интер Майами» выиграл у «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата МЛС — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотт.

Нападающий «цапель» Роберт Тэйлор открыл счет на 30-й минуте встречи. 23-летний Патрик Агьеманг перед перерывом сравнял счет. Во второй половине единственный мяч на счету гостей Бенджамин Кремаски.

«Интер Майами» продолжает лидироват в Восточной конференции — 47 очков. «Шарлотт» идет на 6-й строчке — 32 очка.