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Сегодня, 05:07

«Интер Майами» без Месси победил «Шарлотт»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Интер Майами» выиграл у «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата МЛС — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотт.

Нападающий «цапель» Роберт Тэйлор открыл счет на 30-й минуте встречи. 23-летний Патрик Агьеманг перед перерывом сравнял счет. Во второй половине единственный мяч на счету гостей Бенджамин Кремаски.

«Интер Майами» продолжает лидироват в Восточной конференции — 47 очков. «Шарлотт» идет на 6-й строчке — 32 очка.

США. МЛС. Неделя 20
04 июл, 02:30. Bank of America Stadium (Шарлотт)
Шарлотт
1:2
Интер Майами

Футбол
ФК Интер Майами
0
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