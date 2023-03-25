Шансы «Баварии» подписать Кейна возросли в связи с приходом Тухеля

Нападающий Гарри Кейн может присоединиться к «Баварии» после назначения Томаса Тухеля на пост главного тренера, сообщает журналиста Sport Bild Кристиан Фальк.

По данным источника, с приходом 49-летнего специалиста шансы мюнхенского клуба на трансфер 29-летнего игрока возросли. Речь идет о подписании Кейна уже летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет получить за Кейна 100 миллионов фунтов.

В текущем сезоне форвард провел 39 матчей в составе «шпор» во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.