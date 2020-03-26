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«Шанхай Шэньхуа» хочет сохранить Игало и предлагает ему зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю

15:53
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«Шанхай Шэньхуа» хочет удержать нападающего Одиона Игало, которого хочет выкупить арендовавший его зимой «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

По информации источника, китайский клуб предложил 30-летнему нигерийцу продлить контракт на два года и увеличить зарплату до 400 тысяч фунтов в неделю. Действующий контракт Игало с «Шанхай Шэньхуа» действует до декабря 2022 года. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов выкупить игрока за 16 миллионов фунтов.

На счету Игало 4 гола и 1 результативная передача в 8 матчах за «МЮ», за который нигериец выступает на правах аренды до конца сезона-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 30-летнего форварда в 5,85 миллиона фунтов.

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